Francisco Domínguez Brito yerra al proponer un plan para regularizar a venezolanos que residen en el país, debido a que tuvieron esa oportunidad con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) al que accedieron 407 ciudadanos de esa nación. Si bien rechazo la eliminación casi compulsiva del visado, no simpatizo con que ante cada problema de inmigrantes en su país se les diseñe un plan. Por lo intempestiva de la medida se debiera contemplar alguna flexibilidad y aplazar la entrada en vigencia por la temporada navideña para no trastornar planes, pero como no existe reciprocidad porque el dominicano para entrar a Venezuela necesita de visa, no está totalmente descaminada la acción de la Cancillería dominicana.