Reinado de los partidos

Decía ayer que la política y los partidos dominan la agenda nacional, además de que si no es la economía es porque ésta anda bien, yo diría que muy bien si juzgamos por el reciente informe de la misión del FMI que visitó el país. Pero que la política y los políticos estén al mando, tiene de malo que a éstos los ayudan sectores sociales y empresariales que han dejado en sus manos cuestiones básicas de la agenda, y en ocasiones hasta forman parte de sus rebatiñas y malquerencias. Lo peor de todo esto es que nuestros políticos, que andan cada uno por su lado, venden la idea de que el país depende de sus posibilidades de éxito, y con su accionar dejan la sensación de que todo sector que no les sea afín no aporta ni sirve.