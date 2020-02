Rendición sin la oposición

Con las dos elecciones encima se entiende que legisladores opositores se ausentaran de la rendición cuentas del presidente Medina. Lo que no comparto son los argumentos plasmados en el documento con el que justifican su ausencia, expuestos en un lenguaje catastrófico y descalificador con el que ven en peligro, inclusive, el orden constitucional y democrático. Eso no se compadece con la concertación de un gran pacto político-social para garantizar elecciones libres y equitativas que promovieron sus partidos el domingo, un acuerdo ineludible pues que se celebren los comicios del 15 de marzo es de vida o muerte para todos los partidos, aunque algunos no se dan cuenta de que son partes de la crisis y que esa crisis los trasciende.