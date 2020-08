Resistencia al cambio

No fue tema que el período de transición desde la elección de Luis Abinader hasta su juramentación cubrió apenas 41 días, con todo y las limitaciones que impuso el estado de excepción. Es buen punto para retomar la discusión de si tres meses es mucho tiempo. Otro asunto a considerar es el protocolo para la toma de posesión, lo que se sazonó bastante tras la decisión de Medina de no estar presente en el salón de la Asamblea Nacional durante la ceremonia de imposición de la banda presidencial. Con todo y que era la tradición, el mandatario que sale no pinta absolutamente nada sentado ahí, pues ya su calidad es la de un ciudadano común sin ninguna responsabilidad con lo que ocurre a partir de que se despoja de la banda tricolor.