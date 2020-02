Se va a ganar o a perder

Mañana son las elecciones municipales tras una larga campaña que por momentos aparentaba que los candidatos se preparaban para no perder, lo que les haría difícil entender o reconocer que no ganaron, cuando no debieran olvidar que al finalizar el conteo de los votos el triunfo no alcanzará para todos porque ha sido una contienda en la que se optó por puestos electivos predeterminados. O sea, 3,849 cargos en disputa y 17,899 candidatos, lo que indica que perderán cerca de 3 de cada 4. A los derrotados les aconsejo que se comporten con grandeza. Si son políticos profesionales tener la habilidad de convivir con la decepción y comenzar de una vez la apuesta para el próximo juego y no ahogarse en mares de llantos y lamentos.