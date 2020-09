Sin premuras contra el dolo

Editorializó ayer un periódico, que no es Diario Libre, que el Gobierno no ha llenado las expectativas porque a casi un mes no hay un balance satisfactorio entre las promesas y las muestras concretas que garanticen “impunidad cero”. Y agrega que tan prioritarias como las atenciones a las crisis sanitaria y económica son “las acciones prontas y puntuales contra los actos de corrupción que dejaron huellas pecaminosas”. Pendiente de indagar a qué responde tanta prisa, es injusto que se recrimine a las autoridades porque aún no exhiban resultados concretos. Han sido precisamente la premura y el prejuicio la simiente de la frustración ciudadana. Los expedientes sin bases legales sólidas y sin pruebas irrefutables no prosperan.