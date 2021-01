Sin tregua a los traidores

Se inicia mañana, con la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, el Mes de la Patria, que abarca hasta el 27 de febrero, día de la Independencia Nacional, aunque se trata de algo simbólico pues la Patria no cabe en 30 días, sino en la vida entera. Como se dice que el que no ama ni respeta a su Patria no sabría amar nada, la ocasión se presta para reivindicar a Duarte y rescatarlo de la “fracción miserable, de intrigas y sórdidos manejos” que pretende hacerlo una momia histórica y de la que él dijo que ni siquiera merece la muerte, sino el desprecio. La coyuntura es propicia para recordar su proclama de que “mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones”.