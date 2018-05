Se cumplieron ayer 57 años del día en que nos liberamos del sátrapa Rafael L. Trujillo. Desde entonces, el pueblo ha estado luchando por la vigencia plena de las libertades públicas y por el fortalecimiento institucional, y no es que hayamos retrocedido, pero la realidad evidencia que no bastó con el ajusticiamiento. No es la misma sociedad del 30 de mayo de 1961, pero todavía hoy se conculcan derechos humanos fundamentales y vivimos en una sociedad de injusticias y privilegios. Lo trascendente es que seguimos siendo un pueblo indomable, con hombres dispuestos a morir por ver su Patria libre, una expresión medio cursi y simplona, pero la historia dominicana enseña que a la hora de la verdad siempre ha sido así.