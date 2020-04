Sin voluntad no hay unidad

Un prominente neurocirujano sugirió integrar al CMD a la Comisión de Alto Nivel que preside Montalvo, pero no hubo respuesta porque la actitud levantisca del titular de esa entidad sería incordio y retranca. Permítanme halar por las greñas ese ejemplo y compararlo con los oídos sordos del Gobierno a la unidad que pide la oposición, al parecer porque no llega acompañada de voluntad política y desinterés. En la práctica ha sido al revés, pues un candidato propone un Gobierno de Unidad Nacional (¿?) como si pidiera lo dejen gobernar también; y otro se promociona como la salvación del país dizque por su experiencia, con lo que contaminan su proclamada unidad debido a que desconfianza y concertación no cohabitan.