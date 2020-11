Temor a ser responsable

Pilatos tuvo miedo y condenó a Jesús a morir en la cruz. Un miedo común, a través de la Historia, en gente que tiene la responsabilidad de adoptar decisiones importantes y no lo hace. Hoy día, si estuviera Jesús, sucedería igual; peor, hay quienes lo crucifican a diario, como aquellos en posiciones encumbradas que se aprovechan del sudor ajeno; los que se lavan las manos, como Pilatos, y por falta de entereza permanecen indiferentes; y también los que ocultan sus hechos, basados en fechorías, para que no se conozcan. A este tipo de gente, falsos cristianos que cogen a Cristo en su boca y hasta van a misa los domingos, les digo con el proverbio bíblico que no se pueden llevar brasas en los bolsillos sin que se queme la ropa.