A propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas que se celebra hoy 30 de julio, la ONU eligió dos temas: 1. Los niños centroamericanos que viajan solos a México y a Estados Unidos; 2. El aumento de las migraciones de venezolanos que huyen de la crisis. Lo de Venezuela nos afecta directamente, a lo que se suma un informe reciente que coloca a esa nación y a nuestros vecinos de Haití como los países con una mayor incidencia de la esclavitud moderna en Latinoamérica. Es una situación preocupante, aunque no por ello los dominicanos debemos dejar de acoger a los migrantes. En lo que no se puede transigir, es en exigir a las autoridades que no haya contemporización ni se encubran mafias que trafiquen con personas.