Tres flagelos lacerantes

Fueron muchos los balances sobre los hechos noticiosos más relevantes en todo el mundo durante 2019 y pese a que hay uno predominante en los últimos años, como el de las migraciones, agrego otros dos: la trata de personas y las drogas ilegales. Siguen siendo los tres fenómenos sociales de más impacto de este siglo, y en el caso de las migraciones han logrado una vigencia insospechada en América Latina en tanto que la trata de personas es la tercera mayor industria criminal en el mundo. Si me pidieran el tema principal en República Dominicana no vacilaría en mencionar la inseguridad ciudadana. Lo lamentable es que son fatales realidades sin la mínima señal de que en 2020 no continuarán siendo las dominantes.