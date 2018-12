Un día para dar gracias

Tengo razones muy personales para considerar el 26 de diciembre un gran día, por lo que me robo este escrito para dar gracias a la vida, entendida como en el proverbio: Gratitud por el presente, gozo por el pasado y fe en el futuro. Es una fecha ideal para reiterarme justo y equilibrado, con el compromiso de proceder siempre, incluso ante la puñalada trapera y la traición, acorde con el consejo bíblico: “No te vengarás ni guardarás rencor; no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus fallas”. Lo mejor de esta vida es ver las cosas, pese a la degradación a nuestro alrededor, como en El Principito de Saint Exupery, con limpieza de alma y ausencia de prejuicios.