Un millón es un millón. Si es dinero envanece y pondría contento a cualquier mortal, como a Bacilos que cansado de estar endeudado no veía el día en que pudiera pegar una canción para ganar su primer millón. Es una cantidad que enceguece, tal el caso de la Marcha Verde que anuncia que juntará un millón de personas; también enloquece, ahí está Rogelio buscando un millón de firmas para que lo dejen ser cura otra vez. A Roberto Carlos se lo perdono porque es bello el deseo de un millón de amigos. Yo no aspiro a tener tantos, sólo a unos pocos, pero amigos de verdad, de calidad, en las buenas y en las malas, no como los descritos en la canción Las cuarenta, que creen que con mucha plata y buenas relaciones uno vale mucho más.