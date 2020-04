Un movido 24 de abril

Este 24 de abril se podría aprovechar para hablar de la importancia de los ayuntamientos por ser su día; o de la juramentación de los alcaldes electos en marzo, que por las condiciones excepcionales en que asumen y por el cambio de correlación de fuerzas políticas que implica hay bastante tela que cortar; pero prefiero no pasar por alto el 55 aniversario de la guerra de 1965 porque es rescatar y darle perdurabilidad en el tiempo a nuestra memoria histórica y conservar la esencia nacional. Esa efemérides no es una cualquiera, y al mantenerla viva rendimos tributo a los que, armas en manos, fueron ejemplo de valentía y abnegación. Además de que al no olvidarla sepultamos aun más en el zafacón de la historia a los traidores.