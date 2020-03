Vices que ni dan ni quitan

La historia de los candidatos vicepresidenciales es que no necesariamente sumen, pero que bajo ninguna circunstancia resten. Con Raquel Peña como vicepresidenta de Luis Abinader y Sergia Elena de Seliman de Leonel Fernández, se cumplen esas dos condiciones de no sumar y tampoco restar. Dos mujeres con cuya postulación se guiña un ojo al género femenino y al 51 % de los electores. Además de que las dos cumplen una tercera condición: no hacer sombra al presidente ni ser un potencial aspirante al cargo. Esa tercera condición, la de un vicepresidente que no monte un proyecto político paralelo, fue la razón principal por la que desde un primer momento descarté a David Collado como el posible compañero de fórmula de Abinader.