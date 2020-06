Guerras, epidemias, endemias y pandemias

La pandemia, vocablo de etimología griega que quiere decir “reunión del pueblo”, en medicina se refiere a una enfermedad de tipo epidémica que se propaga en varios países de varios continentes, que puede ser de origen infeccioso y que contagia a las personas de una manera masiva.

El virus SAR-COV 2 (COVID-19) ha producido estragos irreparables en todo el mundo, al cerrarse ciudades y países enteros, deteniéndose todas las actividades económicas, generando un pánico colectivo. “Ninguna pandemia ha sido tan fulminante y de tal magnitud. El virus surgió en una lejana ciudad china (Wuhan), ha recorrido todo el planeta obligando a miles de millones de personas a encerrarse en sus hogares. Algo sólo imaginable en las ficciones post- apocalípticas (10). Las crisis financieras permanentes que han producido recortes en las políticas sociales (salud, educación y seguridad social) y degradación salarial han agravado la crisis sanitaria de muchos países. Los sistemas sanitarios de las naciones de mayor nivel económico han fallado a responder a la emergencia, la crisis de los países con ingresos medianos o bajos ha sido significativa. La mayor vulnerabilidad ha sido para las poblaciones excluidas y pobres de la mayoría de los países (afroamericanos y latinos en los EUA) y los ancianos residentes en asilos o casas de acogidas, que por su edad y prexistencia de comorbilidades aumenta el riesgo de contagio y de muerte.

La cuarentena prolongada ha sobrepasado su temporalidad imponiendo cambios significativos de nuestros estilos de vida, costumbres, prácticas religiosas, promoviendo actitudes individualistas frente a la colectividad. Ahora la tragedia es que, para demostrar solidaridad, lo mejor es aislarse y evitar tocar a otras personas (10). Para controlar efectivamente la pandemia, países como China han implementado métodos de vigilancia estrictos, su población cuenta con una educación cívica orientada a la solidaridad y la cooperación, lo que facilita la aplicación de medidas para el control de la pandemia, y no como en otros países capitalistas donde el “emprendedurismo” y la competitividad a toda costa, con ciudadanos cada vez más individualistas y vulnerables a las noticias falsas (10). El COVID-19 se ha convertido en la primera enfermedad global contra la que se lucha digitalmente y con la inteligencia artificial. La ausencia de tratamiento específico contra el virus y la no disponibilidad de vacunas para los próximos 12-18 meses ha creado un clima de incertidumbre y miedo. El significado literal de la pandemia de coronavirus es el miedo caótico generalizado y la muerte sin fronteras causados por un enemigo invisible (11). El temor a lo que vendrá después, es una interrogante angustiante para la mayoría de las personas. Para el filósofo coreano Byung-Chul Han: “viviremos como en un estado de guerra permanente” (12).

Los organismos internacionales como la OMS-OPS, BM y FMI concentrados en la pandemia del COVID-19, tendrán que reinventarse, cambiar su paradigma de salud curativa por el de “Promoción de Salud y Prevención”, recomendando a los países miembros priorizar sus recursos para educar mejor a su población, como la única garantía de que poder hacer frente a las “pandemias más asesinas y generalizadas” de la humanidad que son las ECNM. Ningún país podrá soportar la carga económica que representan estas enfermedades y solo priorizando y racionalizando los gastos de salud, insistiendo en la educación y la promoción de la salud de la población, podremos salir adelante.

