Harry Carbonell, In Memoriam

Ya no recibiré aquella llamada que empezaba siempre con su voz gangosa con un “¡Goordoo!” y luego de saludarme me decía la razón de su llamada, normalmente relacionada con una consulta urbana o de normativas.

Apasionado de la arquitectura, defendía con ardor sus puntos de vista. Humilde hasta no reconocer su propia maestría y un amigo consecuente y sincero.

A Harry lo conozco desde hace años y he sido un admirador de su obra. Una obra de una calidad extraordinaria. El Chiquito, como le llamaba cariñosamente Marcelo Alburquerque -su alter ego- era (¡qué duro es hablar de él en pasado!) un diseñador nato, de una sensibilidad exquisita. Sus diseños con Plácido –el BHD y el Country- son antológicos. Su interpretación de la vivienda, en múltiples códigos, resume todo un pensamiento creativo sobre el habitar dominicano.

El lunes, luego de un fin de semana en el que se alternaron la esperanza y la desesperanza, Marcelo, con el que por fin había podido comunicarme luego de un largo juego de llamadas perdidas de los dos lados, me informaba simplemente: “El Chiquito, ¡se nos fue!” y no pudimos seguir hablando. Le di las gracias como pude y me quedé, con los ojos aguados y el corazón contrito, pensando en Harry, en su maestría como arquitecto y en el cariño profundo y respeto mutuo que cultivamos.