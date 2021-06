Implicaciones económicas del titubeo fiscal

La economía dominicana enfrenta la necesidad evidente de una reforma que equilibre las cuentas públicas y mejore la calidad del gasto público. Sin embargo, todavía no se tiene una propuesta oficial y las declaraciones de algunas autoridades tienen un matiz ambivalente, que reconoce el carácter ineludible de un ajuste y a la vez pospone su discusión sin tiempo definido. Una idea recurrente hace referencia a un potencial impacto recesivo de las medidas tributarias y a la conveniencia de esperar por mejores condiciones macroeconómicas en algún futuro indefinido. ¿Qué tan razonables es esa postura? La idea que vincula negativamente el dinamismo económico con las condiciones impositivas surgió con el pensamiento keynesiano, en la tercera década del siglo XX. Aplicado al tema en cuestión, puede resumirse como sigue: equilibrar las cuentas fiscales requiere aumentos de impuestos o reducción de gasto; cualquiera de esas vías reduciría el consumo y la inversión, lo que conllevaría a caída de demanda agregada; por último, esto debilitaría el empleo y el crecimiento.

Tal raciocinio predominó ampliamente hasta los años sesenta, pero ya para entonces se encontraba sometido a cuestionamientos por presentar una visión simplista de un tema más complejo. Si se le pone de reversa, por ejemplo, la implicación sería que la simple reducción de impuestos o aumento del gasto del gobierno son suficientes para hacer crecer la producción, algo que sabemos no es así. En 1973, Robert Solow y Alan Blinder, dos keynesianos prominentes, publicaron un artículo cuyo título refleja la pregunta que flotaba en el ambiente: “¿Tiene importancia la política fiscal?” La pregunta no se referia al papel del gasto estatal para generar servicios e infraestructura -un aspecto en el que existe un amplio consenso - sino a su manejo como mecanismos de gestión de demanda agregada. Dos años después, otro economista influyente, Robert Barro, planteaba una segunda interrogante: si un aumento de los impuestos en el día de hoy permite bajar la deuda del gobierno y crea las condiciones para menores impuestos mañana, ¿por qué tal impuesto tendría que ser recesivo? En otras palabras, si todo el mundo sabe que un déficit público tendrá que ser cubierto por impuestos, es casi irrelevante si tales impuestos se cobran ahora o se reservan para después. Es claro que esa conclusión es un punto extremo, puesto que muchos agentes económicos actúan en función de restricciones de corto plazo, pero el punto traía un importante mensaje: el efecto de un reforma fiscal depende de la apreciación de los agentes sobre lo que vendrá más adelante. En particular, ajustes tributarios tendrán efectos distintos según se perciban como una solución duradera que ordenarán la casa y evitarán impuestos futuros, o como paliativo temporales que serán seguidos de nuevas cargas.