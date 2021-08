¿La convergencia efímera?

Durante las seis últimas décadas, la economía dominicana ha venido cerrando brechas con respecto a otras economías de referencia, como los Estados Unidos o América Latina y el Caribe. En 1960, el producto per cápita de los Estados Unidos era equivalente a 14 veces el producto per cápita dominicano; en la actualidad, un estadounidense tiene, en promedio, un ingreso equivalente a 7 veces el dominicano. La convergencia con América Latina ha sido igualmente destacable: todavía a principios de los noventa, el ingreso per cápita dominicano representaba menos de la mitad del ingreso per cápita promedio de la región, pero la relación creció de forma sostenida hasta situarse alrededor de 90%. En particular, el ingreso promedio del país sobrepasa o bien representa un nivel cercano al ingreso de casi todos los países latinoamericanos, con la notable excepción de Chile (que duplica el ingreso per cápita del país) y, en menor medida, Uruguay, Panamá y varias islas caribeñas de pequeño tamaño pero de ingresos relativamente altos. Las cifras pueden variar según el criterio que se adopte para homogenizar las cuentas nacionales, pero el resultado anterior es claramente encomiable.