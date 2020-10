La inmigración haitiana es un problema de Estado

Cuando la realidad histórica se adultera, el presente se convierte en una ilusión. Se confunde al público con razonamientos contra el sentido común.

Todos saben que los dominicanos son de todos los colores y que proceden de todos los continentes.

Los hay chinos, japoneses, “turcos”, judíos, cocolos, italianos, españoles, finlandeses, alemanes, cubanos, boricuas, curazoleños y venezolanos, entre otros.

Hemos sido un país de inmigración abierta por más de 120 años a un abanico de nacionalidades que se ha integrado a nuestra sociedad.

De los taínos quedan los genes y el ADN de cibaeños y quisqueyanos del interior. Los inmigrantes de los siglos XIX y XX se han aplatanado y adaptado a la cultura y lengua de los quisqueyanos que llevan 500 años gestando su tropicalización.

La isla es escenario extraordinario de choques de culturas y poblaciones que sientan precedentes y son únicos en el Hemisferio Occidental.

La República Dominicana es el estado que abriga la nación donde la conquista de indígenas por europeos es un evento del Renacimiento que creó una cultura inclusiva de razas, que no fue contaminada por las ideologías francesas sobre racismo y esclavitud.

Somos los descendientes de inmigrantes peninsulares que se quedaron en la isla, se mezclaron con esclavos traídos de África y las taínas de la isla. Creamos una nueva cultura e idiosincrasia quisqueyana.

Tras un breve período de fulgor cuando fuimos sede de un efímero virreinato castellano, nos convertimos en los colonos de una isla grande y despoblada, que el Imperio Español abandonó hace cinco siglos.

Se quiere imponer que la fundación de estados independientes de Europa, en las Américas, anula la herencia de las poblaciones, que como la dominicana no son ni precolombinas, ni africanas, ni europeas, sino una síntesis de todas, sin igual en el continente.

Se ha llegado a reescribir la historia, para que los africanos de Haití se apropien de la herencia histórica de los quisqueyanos, tras una rebelión exitosa de esclavos al fundar ese Estado.

Los haitianos invaden y colonizan a los quisqueyanos en 1822, hasta que se liberan en 1844, creando su propio Estado, la República Dominicana.

Cuando se funda Haití en 1804, mas del 60% había nacido en África y ninguno fue inmigrante ni colono. Por eso, no les importó arrasar y quemar la isla. No eran una nación ya que procedían de etnias rivales que no compartían lenguas o tradiciones.

El estado haitiano, que fue imperio, reino y república en sus inicios, nunca se consolidó como nación. Desde hace 40 años ha sufrido un descalabro donde reina la anarquía. Su población encuentra en la RD una salida desesperada a su supervivencia.

Pretender que millones de haitianos pueden ser inmigrantes en RD es un despropósito que destruiría el tejido social de la nación dominicana y no resolvería los problemas de Haití ni de los haitianos.

Al contrario, creará un problema humanitario de mayores proporciones pues llevará a la ruina a dominicanos y a haitianos. Haití y los haitianos son un grave problema de estado.