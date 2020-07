$!La prostitución político-electoral y el PRSC

En el devenir del tiempo, el otrora poderoso y mayoritario Partido Reformista Social Cristiano viene experimentando un proceso involutivo que lo ha llevado al borde de la desaparición. Esto no tiene otra razón que la conducta de la dirección política del partido y su accionar. Desde la cúpula de dirección del mismo se ha enviado un mensaje totalmente errático y confuso que tiene como consecuencia la pérdida de identidad del Partido y la credibilidad de sus principales directivos lo que provocó que a todos los niveles de dirección se produjera una deserción masiva.

En los últimos 16 años el partido se viene manejando de forma errática, pactando alianzas con todas las fuerzas políticas mayoritarias de cara a cada proceso electoral sin observancia de los diferentes aspectos programáticos ni ideológicos de una visión de las políticas sociales y económicas de un partido que profesa una ideología que postula por principios y valores propios, como lo es la Democracia Cristiana que propugna por el bien común, la justa distribución de los bienes y las riquezas y que establece como modelo económico el de la economía social de mercado y otros elementos que le permiten tener lo que el ex presidente y líder democristiano Rafael Caldera definió como “La especificidad de la Democracia Cristiana”.

Sin consideración de todos estos preceptos, quienes hoy dirigen el PRSC establecen alianzas con los social-demócratas, con los liberales y con los cuasi dictadores con el único propósito de obtener beneficios propios que van desde candidaturas al Congreso para diputados y senadores, alcaldías y regidurias (hoy concejales ), posiciones en la administración del Estado para el beneficio de sus allegados y miembros de ese pequeño grupo de mercaderes y prevaricadores.

Esta dirección ha manejado miles de millones de pesos que le aporta el Estado a través de la JCE de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente para la financiación de los partidos políticos del sistema, fondos estos que por demás está decir son manejados sin ninguna trasparencia y al margen de las normas y regulaciones requeridas por nuestras leyes y procedimientos sin ser debidamente auditados, lo que los hace objeto de cuestionamientos y escándalos permanentes.

En esta cúpula de dirección se reparten cual piñata de cumpleaños y en ocasiones hasta a la garata con puños no sólo los recursos económicos, sino las posiciones electivas donde podemos ver a padres e hijos ostentar curules como si fuesen un bien hereditario e incluso simultáneamente en el Senado y la Cámara de Diputados, otros se perpetúan por más de tres décadas en los hemiciclos del Congreso Nacional así como en los ayuntamientos.

Si observamos los resultados de los últimos procesos electorales y el desempeño del PRSC podemos ver cómo el mismo viene disminuyendo su caudal de votos hasta convertirse en la entelequia que es hoy en día.

El resultado de las pasadas elecciones del 5 de julio lo sitúa en un 1.80 % de los votos emitidos por el electorado, unos resultados pírricos y vergonzosos en cualquier organización con sentido democrático, principios morales y políticos.

Quienes hoy dirigen este partido deberían haber renunciado luego de estos resultados, más sin embargo en estas personas no hay valores, no hay principios, sólo existe el interés mercurial de seguir obteniendo de forma espuria los pingües beneficios que perciben.

El PRSC pasa de tener su más baja representación en la cámara de diputados (14 en los comicios del 2016 ) a una aún más baja de solo tres diputados en el 2020.

En el transcurrir de estos últimos 16 años elecciones tras elecciones pactan alianzas y acuerdos los cuales no honran y mucho menos respetan. Para citar uno de tantos me voy a circunscribir al más reciente y vergonzoso, el haber hecho posible mediante la presencia y el voto de su bancada de la última extensión del Estado de Emergencia de la actual pandemia, habilitando el quórum necesario y votando cuatro de sus diputados por la extensión violando y traicionando los lineamientos trazados por la oposición en su totalidad y las dos grandes alianzas político electorales; mientras esto acontece la presidencia del PRSC enmudece y su dirección no toma ni establece sanción alguna, lo que constituye una muestra más que evidente del contubernio entre esos legisladores y lo que la gran mayoría de los miembros del PRSC han denominado la CRÚPULA corrupta y desacreditada que hoy se ha enquistado en esa organización.

Hoy podemos decir que, contrario a una frase lapidaria que se utiliza para señalar el resultado y la historia final de un despropósito, no tendremos que esperar a que la “HISTORIA LOS JUZGUE” pues ya la sociedad se encargó de enjuiciarlos y sentenciarlos.

Por último solo me resta decir que siento una gran tristeza y una gran vergüenza de ver en lo que se ha convertido el que fuera el partido más exitoso electoralmente, aquel en cual ingresé en el año 1979 y durante 22 años presidí la JRSC. A nivel nacional también fui miembro de su máximo órgano de dirección, el Directorio Central Ejecutivo por espacio de 40 años habiendo ostentado en dos periodos consecutivos una diputación por el Distrito Nacional y posteriormente Secretario de Estado y Ordenador Nacional para la convención de Lomé IV en el último gobierno del Dr. Joaquín Balaguer.

Doy gracias a DIOS por no formar parte de los sepultureros del PRSC.