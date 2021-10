Las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación

Él le llama “el nuevo modelo educativo que impulsa una educación para vivir mejor” y me hace apreciar todavía más el hecho de que se asemeja a una frase que creamos, una amiga publicista y yo, cuando la empresa telefónica VERIZON quiso hacer una campaña para promover el valor de la educación. Esa campaña en la que me pusieron de protagonista, se dio a conocer por la frase que estaba tanto en la televisión como en la prensa escrita, y que yo llamaba a la población para que entendiera que “Educar es Enseñar a Vivir Mejor”. Pero no solo por eso es que aprecio el modelo educativo del Ministro Dr. Roberto Fulcar. Lo aprecio porque las cátedras ciudadanas que se han creado están concebidas e implementadas para que, aportando un contenido que no necesariamente se encuentra en el currículo o plan de estudios, sus temas muy variados, por cierto, realmente contribuyen a la formación integral del joven dominicano que al terminar su vida escolar ha de ser un hombre o una mujer que discierne el bien y el mal, imbuido de valores y de ética, y con una conducta ciudadana de un civismo ejemplar. Esto me hace pensar en la nueva formación que el Japón ha diseñado para la educación de sus niños y jóvenes. Con una formación solo en 5 áreas del saber, los japoneses aseguran están formando ciudadanos para el mundo global.

He iniciado estas palabras manifestando mi simpatía por las cátedras ciudadanas, por la multidisciplinariedad que las distingue en el área cívica, moral, ética, constitucional, etc, y por la muy buena escenografía en la que se les presentan a todos los dominicanos. Con esto quiero decir que no solamente les sirven al niño o al joven en la edad escolar, sino que su contenido y variedad son una fuente de cultura para todos los dominicanos.

Voy a comentar solamente por el espacio del que dispongo, y no les sorprenderá a aquellos que me conocen, que escoja para comentar la Cátedra Ciudadana Ambiental. Les aseguro que no la escojo porque he trabajado la ley de ambiente en el senado, porque he sido responsable de implementar las ideas creativas de la Dra. Pirigua Bonetti, Presidente de la Fundación Propagas. Ella es fuente inagotable de ideas innovadoras que buscan solamente trabajar por su país para preservar nuestros bellos y valiosos recursos naturales, dar a conocer los peligros del cambio climático, promover el cuidado de nuestros bosques, trabajar para que se respete el nacimiento de nuestras cuencas hidrográficas como lo son los Haitises y Valle Nuevo, realizar investigaciones con reputados especialistas extranjeros en el área de los recursos costeros marinos, enseñar la necesidad de que no se desperdicie el agua que no solo escasea en nuestro país sino en todo el mundo, que hay que buscar la manera de reducir o eliminar los plásticos, buscar una solución para el manejo de la basura y los desechos sólidos, etc. Pero aprendiendo de esto en la escuela en virtud de la Ley 94-20 de Educación y Comunicación Ambiental, nuestros niños y jóvenes no solo aprenderán a mitigar los cambios del cambio climático sino también podrán adquirir una cultura de resiliencia que será de gran valor en sus vidas y de beneficio para el cuidado del planeta.

He comentado solo una quizás por un deseo egoísta. Pero tengo que dejar como muy bien sentado que los temas de las cátedras ciudadanas que son seleccionados por un Consejo que preside el Ministro de Educación son, como ya dije, una manera de abordar la educación integral del individuo y a través de las que ya se han creado, que son muchas y filmadas presentadas a toda la sociedad, pero fundamentalmente enfocadas a lograr que la nueva educación que queremos promover en nuestro país sea una cultura de paz en la que el dominicano refleje los usos y costumbres del hombre moral, ético, ciudadano responsable, y generador de riquezas no solo para sí mismo sino para todo el país generando así los empleos que han de producir bienestar y progreso para toda nuestra nación.

Démosle la bienvenida a las cátedras ciudadanas, las gracias al ministro por esta iniciativa e invitemos a nuestras autoridades que si todavía no lo han pensado, vayan más allá para tratar temas contemporáneos y de orientación humanista para que el bachiller y luego el profesional, se distinga no solo por las competencias que adquirió en los conocimientos que le presentaron en la escuela, sino que sea un hombre o una mujer que más allá de sus competencias laborales se distinga por la cultura que lo adorna y la bonhomía que se le reconoce.