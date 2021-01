$!Los libros del año 2020

En las fechas finales del año gris y brutal que hemos acabado de padecer –sin que la angustia por la peste que circula parezca aún concluir- los principales diarios del mundo ofrecieron, como de costumbre, su lista de los libros más impactantes del año. La pandemia, contrario a lo que pueda suponerse, ha aumentado el interés por la lectura y la venta de libros ha cobrado un nuevo aire, que hacía rato necesitaba, a juzgar por la cantidad de publicaciones y los datos de ventas que se conocen. La lectura se ha convertido en un refugio para muchos no habituados o medianamente lectores, y por supuesto, se ha elevado más en los lectores fijos. Hablo en sentido universal.

Una selección de libros del año es, en algunos países donde la industria editorial es poderosa, o por lo menos existe, una muestra de los textos, en todos los géneros, de mayor fuerza en las ventas y de éxito de lectura. No se trata de selecciones al socaire. Babelia, el suplemento literario del diario El País presentó los 50 mejores libros de 2020, otorgando el primer lugar a un libro prácticamente desconocido entre nosotros, la novela “Un amor” de Sara Mesa, novelista madrileña que ha recibido importantes premios con otras de sus obras. Creo que con un par de excepciones, esta selección del principal diario en lengua española, recoge libros que no se han leído en República Dominicana o tal vez han accedido a algunos de ellos pocas personas. Hay poetas, novelistas, ensayistas de diversos signos que sí son conocidos, pero no los libros seleccionados, por lo que el 2021 habrá de ser un año para ir a la caza de esas piezas del tinglado editorial español. En 2019, el libro del año fue “Lluvia fina”, de Luis Landero, un novelista que ha tenido treinta años de activa presencia en el escenario literario español desde que en 1989 publicase su famosa novela “Juegos de la edad tardía”. Destaquemos que en la selección de El País han participado 100 críticos, escritores y periodistas, de modo que se trata de una escogencia rigurosa y, con toda seguridad, muy discutida para llegar a consensos. Digna pues, de tomar en cuenta. Babelia había publicado a fines de 2019 su lista de los 21 libros del siglo XXI que encabezó la monumental novela de Roberto Bolaño “2066”.

Otras publicaciones hicieron también lo suyo. Vulture, el activo blog de New York Magazine, pidió a un amplio grupo de escritores, lectores y críticos, que ayudaran a componer una selección con los 100 mejores libros de estas dos primeras décadas del siglo XXI, una decisión que, probablemente, habrá que modificar dentro de otros veinte años, o que para el final de la centuria sería interesante saber cuántos de estos sobrevivirán en la lista. “El último samurái” de Helen DeWitt, publicada en 1998, encabeza la selección, que concluye con “Asimetría” de Lisa Halliday. DeWitt es una novelista estadounidense con apenas tres libros publicados, que escribió su leída novela mientras era empleada de Dunkin Donuts y ofrecía servicios de lavandería. Halliday es una norteamericana que publicó su novela hace dos años, obteniendo en su momento el primer lugar en la lista anual de The New York Times. El cotilleo crítico afirma que la novela es un homenaje a su amante, el famoso novelista Phillip Roth, fallecido el mismo año de la publicación de la obra. La lista de Vulture tiene la particularidad, muy propia de Estados Unidos, de que la mayoría de las obras seleccionadas han sido llevadas al cine.

La Vanguardia, de Barcelona, escogió los 12 libros de la década que finalizara hace apenas diez días. Se decidió por novelas, cuentos, poemarios, ensayo y novela negra, y dividiendo las obras en español o en catalán, en una selección de una treintena de críticos, escritores y periodistas, coordinados por Xavi Ayén que leyeron mil títulos para dar con la docena que se llevó las palmas. La lista difiere, en la forma, con todas las demás porque la selección se ha realizado por géneros, donde Fernando Aramburu con “Patria” ocupa en novela el primer peldaño, junto a la novela extranjera con “Limónov” del francés Emmanuel Cárrere, y la poeta uruguaya Ida Vitale comparte honores con la canadiense Anne Carson.

La revista GQ hizo también su lista y premió a “Patria” de Fernando Aramburu, y la revista Esquire propuso los 40 mejores libros del 2020, sin primeros lugares, todos juntos, entre los que aparecen firmas no muy conocidas por estos lares, y otros pocos que sí. La Nación, de Buenos Aires, fue menos modesta: los libros que debiste haber leído en 2020, que incluye en los tres primeros lugares la novela “Enciclopedia B-S” de José Emilio Burucúa; “Círculo de lectores” de Eduardo Berti; y, “La vida mentirosa de los adultos” de Elena Ferrante. Circula, incluso, una interesante lista de un blog (“Diario de lecturas”) que es una oferta alternativa a considerar: la de los libros aparecidos en 2020 que merecen mayor visibilidad. Pero, la selección más fascinante a nuestro entender, es la que hizo Jorge Carrión (el autor de “Librerías”), para el diario La Vanguardia sobre los 21 libros para el XXI, bajo una fórmula original y que contribuye a ampliar los horizontes de la lectura: cada uno de los libros escogidos se nutre de la compañía de otros cuatro volúmenes con los cuales se relaciona y que también se han publicado en estos dos decenios. Además, Carrión le suma 21 obras artísticas de todos los géneros y lenguajes que, según el seleccionador, sirven “para ampliar el foco e iluminar el contexto cultural en que esos libros han sido escritos y publicados”. Su propuesta por tanto está compuesta por 126 opciones que encabeza la poeta Anne Carson con “Hombres en sus horas libres”, que tiene como afinidades poéticas a libros de José Barroeta, la premio Nobel Louise Gluck, Raúl Zurita y Adonis. La de Carrión es una lista que merece ser conservada.

Dice Alberto Manguel que “hacer listas da lugar a cierta arbitrariedad mágica, como si la simple asociación pudiera crear sentido”. Umberto Eco en “El vértigo de las listas” escribe que “las listas son el origen de la cultura, y por supuesto de la historia del arte y de la literatura. En un mundo caótico y desmesurado como el que nos rodea, sirven para hacer comprensible lo infinito y crear un orden, no siempre, pero a menudo”. Creo en las listas de libros –no importa cómo se oferten- pues nos ayudan a conocer, viabilizar, visibilizar y orientar la vocación de lector en un mundo editorial tan complejo donde, como recuerda Irene Vallejo, se publica un libro cada minuto en el mundo, un total de 2.2 millones al año. Esta es nuestra lista de los mejores libros de 2020, a nuestro arbitrario modo, esperando ayuden a nuestros lectores a comprender lo infinito y crear un orden, un poco más o un poco menos. Es lo mejor que hemos leído el año que ya concluyó. Otros que hagan su propia selección. La numeración no indica lugar de preferencia, salvo en la primera propuesta. Y los libros de autores dominicanos se colocan al final sólo como ordenamiento aparte.

1. “El infinito en un junco”, Irene Vallejo (Siruela).

2. “Una tierra prometida”, Barack Obama (Debate).

3. “Confía en la gracia”, Olvido García Valdez (Tusquets).

4. “Como polvo en el viento”, Leonardo Padura (Tusquets).

5. “La mitad de la noche”, Mayra Montero (Tusquets).

6. “El verano sin hombres”, Siri Hustvedt (Seix Barral).

7. “Imperiofobia y leyenda negra”, María Elvira Roca Barea (Siruela).

8. “Poesía reunida”, Geoffrey Hill (Lumen).

9. “Crónica de un silencio”, Lidia Chukóvskaia (Errata naturae).

10. “Bolívar, libertador de América”, Marie Arana (Debate).

11. “La biblioteca de los sueños imposibles”, Lin Rina (Rocaeditorial).

12. “La escuela poética de Nueva York”, antología. Editor: Gonzalo Torné (Alba).

13. “Paisajes literarios”, John Sutherland” (Blume).

14. “El club de lectura de David Bowie”, John O’Connell (Blackie Books).

15. “La filosofía se ha vuelto loca”, Jean-Francois Braunstein (Ariel).

16. “Frutas en República Dominicana”, Domingo Marte (JAD).

17. “Obras selectas”, Tomás Hernández Franco, dos tomos. Editor: Guillermo Piña-Contreras (Sociedad Dominicana de Bibliófilos).

18. “La contemplación estética de lo feo”, Dustin Muñoz (Editora Nacional).

19. “El rostro sombrío del sueño americano”, Franklin Gutiérrez (Ediciones Alcance).

20. “Los entresijos del viento”, Freddy Bretón (Amigo del Hogar).

(Otorgo el reconocimiento editorial del año a la hermosa y bien seleccionada colección de narrativa dominicana del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU).