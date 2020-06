Tráfico con un proyecto fallido

Esta semana ADARS hizo tres importantes señalamientos: 1) los fondos fueron creados para garantizar un retiro de calidad; 2) la entrega del 30% encarecería los precios y debilitaría el peso, obligando a una emisión monetaria del 64%; y 3) no existe la logística que exigiría la entrega de 175,000 millones de pesos en 15 días.

A pesar de concitar el interés de muchos trabajadores incautos y/o que no valoran los retos de la vejez en un mundo cada vez más longevo, su proyecto recibió muchas críticas de los grupos y sectores más conscientes de la sociedad, por considerar que contraviene el objetivo fundamental de la Ley 87-01, que es asegurar un retiro digno a los trabajadores dominicanos.

Lejos de debilitar, fortalecer los fondos de pensión

Los fondos de pensiones no deben debilitarse, sino fortalecerse corrigiendo las distorsiones existentes. La única excepción válida de devolución son aquellos casos de derechohabientes en estado de gravedad por una enfermedad terminal, debidamente certificada por médicos competentes.

Los fondos para el retiro son sagrados, ya que constituyen el único recurso con que cuentan los trabajadores para sobrevivir, al retirarse y dejar de recibir un ingreso regular. Son vitales, porque la inmensa mayoría de los asalariados concluye su ciclo productivo sin ninguna propiedad y con escasos ahorros.

Hay que reconocer la valentía y responsabilidad de muchas instituciones populares que no se han dejado embaucar por el espejismo de un alivio inmediato en esta lamentable situación. En particular, a los dirigentes sindicales, quienes se han opuesto señalando que los trabajadores no pueden pagar el costo de esta pandemia, una responsabilidad que le corresponde al Estado.