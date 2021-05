Un agradecimiento sincero

En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de la clínica en la que fui atendido por el apoyo brindado en mi situación médica en el contexto en que se ha producido. No mencionaré el nombre de la clínica, puesto que no se trata de hacer publicidad de nada, sino de destacar el trabajo de absolutamente todos los del equipo de servicios de salud.

Se trata, de reconocer a los especialistas médicos que tan bien realizan su trabajo y aplican sus expertos conocimientos adquiridos tras largos años de estudios y prácticas, y mostrar mi agradecimiento por haber tenido la suerte de estar en una institución que desde el primer minuto de la pandemia estuvo al servicio de los ciudadanos dominicanos, brindando un área de internamiento en los momentos en los que los tratamientos no estaban claros y eran causa de debate en el mundo entero, convirtiendo, día a día, pequeñas luces, en soluciones que realmente salvaron vidas y convirtieron este país, en uno de los de menor tasa de mortalidad del mundo. Quizá no les falte razón a los que dicen que Dios se secó aquí el sudor.

Incluso en los momentos de mayor saturación, cuando no daban abasto, buscaban soluciones y salidas a pacientes de otros centros, no limitándose a colocar el cartel de “no hay vacantes”. Yo personalmente, a través de alguien muy cercano, he visto los esfuerzos realizados a cualquier hora de la madrugada para encontrar una cama a un desconocido, a un ser humano con una necesidad real, a una familia desesperada.

Y estos grandes héroes, de los que parece que ahora no queremos acordarnos, nunca han bajado los brazos ante todo el tsunami de acontecimientos que comenzó hace ya más de un año, y que parece no querer abandonarnos, con rebrotes a los que nos negamos a dar importancia por anteponer nuestra “libertad” y con la población hastiada de las medidas impuestas para paliar lo que tantos nombres ha recibido y a lo que yo llamaría “Maldemia”. Una Maldemia que exacerba nuestros caracteres y supina nuestros egoísmos, en ocasiones nutridos de desinformación malintencionada.

Quienes llevan más de un año con la responsabilidad sobre sus hombros de responder a esa tremenda necesidad de salvar vidas son las enfermeras, camilleros, limpiadores, médicos de planta, especialistas, etc. que cada día, con un entusiasmo digno de verdaderos héroes, están estimulados a hacer su trabajo por verdadera vocación, y por la perentoria necesidad de llevar el sustento a sus familias. Todos ellos son seres humanos que han dedicado su vida a servir y que, sin embargo, no reciben ni la adecuada valoración por parte de la sociedad ni de los políticos, ni una remuneración económica apropiada, teniendo que buscar turnos dobles en diferentes centros para poder doblar su salario mínimo. Seres humanos que se plantan ante la muerte —incluso la suya propia— cada día y que no pueden permitirse el lujo de fallar, ya que en su trabajo el error no está permitido; que deben conocer sus procesos y consecuencias, y aplicarlos con esmero y que, por si fuera poco, tienen que sacar grandes dosis de empatía ante pacientes desorientados, ignorantes de la gravedad de su realidad, asustados por el desconocimiento y empoderados por parientes con los mismos síntomas de desconocimiento.

Muchos hemos descubierto que los superhéroes —un término inventado para nuestro puro entretenimiento y para alimentar nuestra necesidad de grandes salvadores, con poderes que solucionaran problemas mundiales— están a nuestro lado y son el personal de salud, que cada día y por muy poco dinero, ponen su vida en juego y miran de frente a la muerte desde el primer día de esta “MALDEMIA”.

En conclusión, quería hacer público este sentimiento de poco apoyo de un sector tan vital para nuestra sociedad, dar las gracias de forma directa a todo el personal de salud y hacer eco a la población dominicana de que siempre estarán allá donde los necesiten.

Gracias desde mi corazón

Paciente sobreviviente de miocardiopatía, fallo cardíaco agudo, neumonía bilateral por COVID 19