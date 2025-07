La indiferencia como partera

Parece que no escandaliza lo suficiente: en República Dominicana hay menores de 14 años que han parido dos veces. Dos niños en brazos de una carajita. ¿Cómo es eso posible en un país donde la ley prohíbe las relaciones sexuales con menores de 18 años? En un país con un sistema de salud que registra visita al médico, embarazo y finalmente el parto.

El X Censo Nacional de Población y Vivienda revela, aunque nadie le presta atención, que hay 968 adolescentes entre 15 y 19 años que ya tienen tres hijos, 155 que tienen cuatro. Y 334 menores entre 12 y 14 años con dos hijos sobrevivientes. Es importante la palabra "sobrevivientes".

Estamos hablando de niñas que probablemente ni siquiera han terminado la primaria, pero ya han pasado múltiples veces por la sala de parto.

La indiferencia debería ser un crimen. Porque para que una niña de 12 años llegue a tener dos hijos se necesita que muchos adultos hayan mirado hacia otro lado.

En los 12 meses antes del Censo más de 19,138 partos registrados en los doce meses previos al censo fueron de adolescentes menores de 20 años. Y no es en los campos, donde alegadamente no hay medios para dar seguimiento: 12,741 ocurrieron en las zonas urbanas.

¿Y la edad de los padres? La edad promedio de los hombres que embarazan adolescentes en República Dominicana es de 25.13 años, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Es decir, en la mayoría de los casos, no hablamos de niños embarazando niñas. Hablamos de adultos. Hombres. Mayores de edad. Que deberían estar presos.

El Estado bien gracias. No estuvo cuando se debió prevenir ese embarazo. No estuvo cuando debió investigar. No estuvo para garantizar justicia. La indiferencia no puede continuar siendo partera.