Responsabilidad nuestra

Durante las vacaciones escolares, miles de familias acuden a playas, balnearios, parques recreativos o centros comerciales en busca de entretenimiento. En todos esos espacios, la seguridad debe ser una prioridad compartida, pero la responsabilidad final recae, y siempre recaerá, en los padres y tutores.

En República Dominicana, hay una creciente tendencia a exigir todo al Estado y a los establecimientos. Que haya salvavidas, guardias, cámaras, personal entrenado, protocolos de emergencia. Muchas de esas demandas son razonables, pero no deben servir como excusa para abdicar del rol más básico: vigilar y proteger a los hijos.

Si una madre o padre decide llevar a su hijo a un parque acuático y éste termina lesionado sin que ella o él sepa dónde estaba, la primera falla no es del lugar, sino de la supervisión.

Si un padre deja que su hijo pequeño juegue solo entre multitudes o cerca de piscinas sin estar atento, la negligencia es personal, no institucional.

No se trata de eximir de responsabilidad a los dueños de negocios en los casos que aplique. Tienen el deber de ofrecer condiciones mínimas de seguridad y advertencias visibles. Pero tampoco es legítimo delegar por completo el cuidado de un niño a terceros solo porque se ha pagado una entrada.

¿Existe un problema cultural de fondo? Cuarenta años atrás los ciudadanos barrían el frente de sus casas, una alta proporción de la población pagaba por un seguro de vida y la inmensa mayoría no era parte del aparato estatal.

Por alguna razón ya pocos asumimos la limpieza del frente, muy pocos planifican qué dejarán a sus deudos en caso de una tragedia y más del 50 % de la población es empleado del Gobierno o recibe algún tipo de ayuda.

¿Es posible que el paternalismo estatal y su hermano, el asistencialismo, generen una percepción equivocada de que siempre hay otro encargado de velar por nosotros? Pero los hijos no son competencia del Estado, ni de los centros recreativos. Son responsabilidad directa de sus padres o tutores.

Si usted considera que un lugar no cuenta con las condiciones necesarias para resguardar a su familia, no vaya. Pero no transfiera a extraños el deber que le corresponde a usted.