Y la adopción...

No pretendo ordenar a nadie qué hacer con su cuerpo. Mucho menos anular las tres causales. Pero pienso que dar en adopción es una salida que, al igual que las causales, merece ser promovida como una opción ante una tragedia traumática.

En la discusión dominicana sobre los embarazos por violación, el debate solo tiene dos bandos: parto obligatorio o interrupción del embarazo. Cierto que ante un trauma de esa magnitud no existen soluciones indoloras.

Me parece cruel obligar a una víctima de violación a cargar el fruto de su peor momento por nueve meses, o peor aún, por el resto de sus días.

A fin de cuentas, es a la víctima a quien le debe tocar decidir.

Decir "adopción" demanda también reconocer el pasado. En República Dominicana han sucedido escándalos: mafias de intermediación, falsificación de documentos y casos dolorosos de padres que vendieron a sus hijos a cambio de unos cuantos pesos y hasta por drogas.

Reconocido ese historial, este nos obliga a poner condiciones no negociables si de verdad queremos que la adopción sea una alternativa digna: cero lucro, trazabilidad total, plazos humanos, apoyo psicológico antes y después, y un Estado que funcione bien. Hasta ahora el Conani ha hecho un buen trabajo para evitar esa situación, aunque las quejas por los largos tiempos de espera persisten.

¿Qué falta? Campañas claras que expliquen el proceso legal de adopción; una línea de orientación para víctimas desde el primer minuto; equipos de Conani y salud en hospitales con protocolos de no revictimización; seguimiento posparto y sanciones ejemplares a cualquier intento de negocio con la niñez.

La propuesta, simple y llanamente es promover la adopción como otra opción para quien no puede o no quiere criar después de ser violada.

Si el trauma es inevitable, dar la oportunidad de que esa criatura tenga una mejor vida también puede ser un gesto de mucho valor y entereza.