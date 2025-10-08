Una propuesta para salvar vidas

Los accidentes de tránsito deben asumirse como una epidemia. Son la principal causa de muertes violentas entre los hombres jóvenes, además de dejar a miles de personas con secuelas de por vida o sin posibilidad de volver a tener una vida económicamente productiva.

Estas razones obligan al país a prestar atención a propuestas que busquen cambiar este trágico camino.

Humano Seguros presentó los Premios de Seguridad Vial, una convocatoria abierta a ciudadanos, periodistas, divulgadores, empresas y academias para proponer ideas que mejoren la movilidad y hagan más seguras las calles del país.

La iniciativa parte de la convicción de que no basta con quejarse del caos del tránsito. Humano busca recoger propuestas viables y creativas, para visibilizarlas y presentarlas a las autoridades competentes para su eventual ejecución a través de un acuerdo firmado entre el Intrant y la Alcaldía del Distrito Nacional.

Es una forma de conectar la imaginación ciudadana con la acción institucional, un puente para construir soluciones y una vía para promover una cultura más optimista.

La convocatoria plantea un desafío más profundo: entender cómo nos movemos; por qué lo hacemos tan mal; y qué se necesita para cambiar esa forma anticívica de conducirnos.

A los premios de Seguridad Vial pueden competir los proyectos presentados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Se decidirá un ganador por cada categoría, recibirá una dotación económica de RD$500,000 y un trofeo.

Cambiar el tránsito no depende solo de leyes ni de multas, sino de cultura, civismo y respeto. Si una sola propuesta logra salvar una vida, estos premios habrán valido la pena.

Evidentemente es un llamado a la innovación social: un movimiento que puede unir a empresas, jóvenes y comunidades para rediseñar la forma en que nos movemos. La idea de que cambiar sí es posible y empieza por nosotros.