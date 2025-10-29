Héroes de a cheles

Los obreros de las alcaldías del país son los héroes de la lucha contra las inundaciones de la tormenta Melissa. Esos hombres y mujeres se meten en los drenajes a sacar lo que todos echamos: basura, escombros, aceites y otros desperdicios. Todos los días. Además por salarios muy tristes.

Diez mil, doce mil, catorce mil pesos. Ese es el rango en el que se mueven los ingresos de quienes mantienen la ciudad en pie cuando el agua amenaza. Son de los primeros grupos en salir y de los últimos en irse antes de que llegue la tormenta. Trabajan bajo el sol, bajo el agua, y , casi siempre, bajo la indiferencia general.

A todas horas los ves limpiando calles y alcantarillas, recogiendo los desechos que los seudo-ciudadanos evacuan sin remordimiento. Todo esto para que la ciudad siga funcionando y evitar, aunque lamentablemente no lo logran, que las ciudades luzcan como un vertedero improvisado.

El trabajo de estos obreros no puede rendir si los ciudadanos convierten cada esquina en un basurero.

Durante el paso de la tormenta Melissa, ellos fueron protagonistas. Gracias a su esfuerzo, y al de bomberos y juntas de vecinos, la capital evitó escenas de desastre que antes parecían inevitables.

La gestión de la Alcaldía del Distrito Nacional y la de la pintoresca Santo Domingo Este fue buena. Pero es preciso reconocer las manos que hurgan en el lodo para que el agua corra.

Esas mismas personas son las que dejan de estar en sus casas, ubicadas en los sectores más vulnerables e inundables, con la finalidad de evitar males mayores en lugares en los que jamás soñarían vivir como Piantini, Naco, Los Cacicazgos, el Evaristo Morales, Los Prados, San Gerónimo, ensanche Ozama o Alma Rosa.

Es hora de reconocer que esos hombres y mujeres son tan esenciales para la ciudad como los médicos para la salud, los policías o los profesores. Sin ellos, no habría ciudad que resistiera una sola tormenta. Y todo por cheles.