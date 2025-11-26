×
2 min de lectura

Ciudadanos volátiles

La peligrosa normalización de la violencia

Es inquietante la forma en la que empezamos a normalizar la violencia. Dos hechos ocurrieron en menos de 48 horas: un taxista asesinado en la avenida España por un simple roce de vehículos y un joven de La Romana gravemente herido por un disparo en medio de un accidente de tránsito, nada más y nada menos que por agente de la Policía en servicio. 

La historia del taxista es lamentablemente repetida. Dos conductores discuten por una obstrucción en la vía. Uno baja, apunta y dispara a matar. Un hombre de familia terminado por otro que apenas comienza a vivir. El elemento nuevo es que fue con un arma reportada robada. 

En La Romana, otra escena absurda: un accidente menor, la presencia de una patrulla y un disparo que deja a un joven en estado reservado. La versión preliminar dice que ocurrió en un patrullaje. 

Son hechos que comparten una misma raíz: emociones sin tratar; una sociedad con problemas obvios de salud mental. Con personas que portan armas cuando evidentemente no están preparados. Y todo esto justo cuando entramos en la temporada en que más gente sale a la calle, más dinero circula, más compras se hacen y más diligencias nos empujan a andar apurados.

Diciembre debería ser un mes amable. Pero en nuestras vías se ha vuelto un escenario de tensión permanente en los tapones que están por venir... 

Debería ser a la inversa, un tiempo en el que los ciudadanos cedan el paso, respeten las señales de tránsito y entiendan que lo más importante es la familia. Viajar sí, pero viajar en tranquilidad. Lo importante es llegar y volver a esperanzarnos con un nuevo año.

Pero si estos dos hechos no nos sacuden. No ordena un pare, es porque estamos anestesiados. Acostumbrados a la violencia.

Es tiempo de que enfrentemos esos sentimientos acumulados que nos hacen personas volátiles. 

Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.