Colindancias de Senasa

¿Ha pretendido usted comprar un medicamento con seguro médico recientemente? Las filas en las farmacias ya son una prueba de paciencia. No importa el tipo de medicamento. El tiempo que se toman en la aprobación o desaprobación del medicamento es tan largo que yo pienso que lo que está detrás es que el paciente lo termine pagando completo.

Si va hasta la farmacia, es perder media tarde en unos cuantos productos. Como una cita al médico que le indicó el medicamento. Si lo hace a través del sistema de WhatsApp o cualquier otra plataforma que use la tienda, es una ruleta rusa de tiempo.

El proceso se ha convertido en un víacrucis. La aprobación que antes tomaba minutos ahora se hunde en verificaciones, exigencias de documentos de identidad y un escrutinio que se siente excesivo. Lo que debería ser un servicio ágil, se volvió un filtro interminable donde el paciente termina repitiendo datos que las ARS ya tienen.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales debe de revisar estos tiempos de entrega. No se trata solo de la desfalcada Senasa. En mi experiencia son todas. Y cuando lo pongo en común coinciden. Y no importa si el servicio contratado es complementario o exclusivo, las esperas son igualmente largas.

Este fenómeno no nace de la nada. Lo que ocurrió en el Seguro Nacional de Salud dejó cicatrices en todo el sector y ahora es cuando nos vamos a enterar. El robo milmillonario obligó a que cada aprobación parezca una auditoría. El problema es que ese trauma ya no se limita a la institución afectada.

Cuando el sistema intenta corregir un fraude volviéndose más rígido de lo necesario, castiga al paciente. Pagan solamente los pacientes. La solución se vuelve parte del problema. Y la ciudadanía termina pagando en tiempo y en salud lo que otros cometieron en dinero y que ahora el Ministerio Público tiene que coordinar.

Sobre los ladrones de Senasa hablaremos después, cuando esté más claro.