Una familia recorre la ciudad y el trayecto se vuelve un conteo involuntario de hoyos. Cada esquina exige frenar, esquivar y calcular la velocidad para no caer en un agujero. Alguien comenta: "Esta calle hay que arreglarla". Desde atrás llega la corrección, seca y certera: "Esta calle no, es el país entero".

Las calles deterioradas ya no son noticia. En la zona donde habito hay vías que están en mal estado desde las lluvias de noviembre de 2023 y solo han empeorado. Pero no es un problema aislado. Con seguridad, mientras lee estas líneas, le viene a la mente un boquete cercano que ha sobrevivido varias vueltas al Sol y ha crecido en tamaño.

Ese es el punto. Conducimos por el recuerdo de los hoyos que vemos a diario, a los que nos hemos acostumbrado, sencillamente porque no hay quien se aplique a resolverlos. La ley establece que los ayuntamientos deben encargarse de las calles deterioradas, pero estos alegan falta de recursos y trasladan el problema al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que parece no haberse enterado de que hubo un cambio de ministro.

Estuvo Deligne Ascención y hoy está Eduardo Estrella. Dos etapas distintas, el mismo resultado visible: deterioro generalizado y respuesta insuficiente.

El Gobierno se muestra optimista porque este año espera entregar obras de transporte masivo que alivien el tránsito. Está bien.

Pero se ha perdido lo elemental. Mantenimiento, planificación y supervisión técnica. Lograr que una calle dure. Evitar que el dinero se vuelva lodo con la primera temporada de lluvias.

Es un problema crónico. Por ahí se deteriora la percepción de que el Gobierno ofrece servicios a los ciudadanos. Además, somos un país turístico. ¿Qué imagen proyectamos y a qué riesgos sometemos a quienes nos visitan cuando les ofrecemos vías en mal estado para desplazarse?

La consecuencia más grave es la inseguridad. ¿Se ha medido cuántos accidentes de tránsito ocurren por calles en mal estado? Conocemos la expresión "dato mata relato", pero Félix Yeison Hernández Jabalera murió en un accidente de tránsito en octubre del año pasado, en San Pedro de Macorís, al intentar esquivar un hoyo en la vía. Lo dejo de tarea.