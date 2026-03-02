"Se burlaron"

El expediente Odebrecht ya quedó consolidado como la acusación más vergonzosa en la historia judicial dominicana. El que entregó los sobornos lo admitió. Dijo que fueron 92 millones de dólares. Lo reconoció fuera del país. Pero el Ministerio Público no logró convertir esa confesión en condenas firmes contra corruptos y corruptores.

Hasta se hizo un acuerdo económico a cambio de información que llevara a condenas con la empresa...

Peligrosa demostración de algo que no debe ser costumbre: primero el show mediático y luego se intenta sostener jurídicamente lo que se convirtió en entretenimiento. Esta vez hubo allanamientos televisados, exfuncionarios esposados, bienes incautados como trofeos. Para nada.

Todos los fiscales que participaron en la investigación del caso Odebrecht deben ser investigados.

Los expedientes deberían medirse por su capacidad de identificar responsables y sostener condenas.

En particular el caso comenzó con catorce acusados. Una lista que tocó a los colores de los partidos políticos más importantes. ¿Para abultar el expediente, dañar reputaciones o demostrar diversidad?

Con el paso del tiempo, el listado se estrechó. Los cargos sin pruebas no prosperaron, imputaciones que no resistieron el escrutinio judicial, decisiones que fueron reduciendo el alcance del proceso. De los catorce acusados, el expediente terminó concentrado en apenas dos. Y, aun así, el resultado final no logró establecer, en los tribunales, de manera definitiva quiénes fueron los funcionarios sobornados.

¿Cómo es que, si hubo sobornos admitidos, no se encontraron los sobornados? Tristemente se cumplió una convicción popular, que en este país lo que hay que hacer es robar mucho. Que solo los delincuentes pobres conocen la prisión o la muerte. Así se alimenta la cultura de que quien llega a un cargo debe aprovecharse de él. Forma de pensar que se ve en nuestro diario vivir. En la manera en la que conducimos en las calles; en cómo no se paga la luz; o cuando nos metemos en la fila.