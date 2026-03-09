Einstein en Doral

Si Albert Einstein hubiera estado el sábado pasado en el Trump National Doral Miami, probablemente habría sonreído con cierta ironía. No por la geopolítica, que nunca fue su escenario, sino porque, viendo la foto de la llamada Carta de Doral, habría reconocido algo familiar: la relatividad.

La relatividad, pero aplicada a los Estados.

Einstein explicó hace más de un siglo que existen leyes que funcionan igual para todos los observadores. Ahí aplica la teoría de la relatividad especial. En política internacional pasa algo parecido. Hay principios que los países invocan cuando el escenario lo permite: soberanía, autodeterminación, no intervención. Son como esas leyes de la física que parecen universales... hasta que aparece algo que cambia las condiciones del experimento.

Para países como la República Dominicana, esas leyes suelen aplicarse con bastante convicción. Sobre todo, cuando se trata de asuntos donde el margen de maniobra es amplio: la política migratoria frente a Haití, por ejemplo, o cualquier decisión interna que no choque con un actor mayor.

Pero Einstein descubrió que su teoría de la relatividad especial tenía límites. Cuando observó fenómenos más extremos, objetos de masa súper gigantescos, entendió que la física necesitaba otra explicación. Así nació la relatividad general: los cuerpos muy masivos curvan el espacio-tiempo a su alrededor.

Y Estados Unidos es, sin duda, uno de esos cuerpos masivos capaz de curvar la soberanía y en ocasiones la autodeterminación de los pueblos.

Eso ayuda a entender lo ocurrido en Miami, donde representantes de 17 países de América Latina y el Caribe firmaron junto al presidente estadounidense Donald Trump la proclama que crea la llamada Coalición Anticárteles de las Américas. Dos ideas parafraseadas del acuerdo: Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones socias para lograr una fuerza de combate capaz de desmantelar los carteles del narcotráfico. Sus aliados deberán mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas desde fuera del hemisferio occidental.