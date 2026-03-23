Una calle de dos vías

Para tener una sociedad donde podamos vivir tranquilos necesitamos una relación de doble vía entre los ciudadanos y la Policía. Las autoridades tienen que actuar con ética y respeto, y nosotros, la ciudadanía, tenemos que respetar la ley y a quienes la hacen cumplir.

Hay que condenar cualquier abuso o exceso de la Policía contra la gente. Eso no se negocia. Pero es una barbaridad que la gente agreda, golpee o dispare contra los policías que salen todos los días a arriesgar la vida para tratar de protegernos. Ante los delincuentes ya son un blanco; no puede ser que también lo sean para la ciudadanía.

La trágica muerte del raso de 22 años, Dary Daniel Andújar Pérez, herido al intervenir en un presunto intento de feminicidio, es un caso que muestra la vulnerabilidad de quienes trabajan como policías.

Semanas antes, en el Aeropuerto Internacional del Cibao, una mujer, junto con otros jóvenes, atacó con un bisturí en la cara a un agente de tránsito.

En Los Girasoles, un grupo de tipos armados con pistolas de alto calibre la emprendió a tiros contra una patrulla policial. Y si se quiere buscar algo más habitual, cada vez que proferimos insultos contra agentes del orden en las calles, también estamos faltando respeto a la autoridad y a un ser humano detrás de ese uniforme.

Cada agente policial es un hijo o una hija, un padre o una madre, que sale de su casa con la ilusión de volver. Y a veces no vuelve. Como pasó con Dary Daniel.

No podemos seguir permitiendo que quienes nos cuidan se conviertan en blancos de agresiones, ya sean insultos, golpes, cuchilladas o balas. Si queremos una sociedad segura, no podemos seguir normalizando que los policías sean atacados solo por tratar de hacer su trabajo.

El respeto a la autoridad es civilidad. Sin eso, terminamos en un lugar donde manda el que tiene más fuerza o más miedo, y no la justicia. Tenemos que decir "no" con la misma fuerza a dos cosas: al abuso de poder de algunos agentes y a la violencia salvaje contra ellos. Las dos son inaceptables. Es hora de ponerle freno a esto desde los dos lados.