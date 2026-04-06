Jet Set: hecho material

Un año después del desplome de la discoteca Jet Set Club, finalmente el caso avanza en la justicia. Es justo recordar a las víctimas y a los hechos: 236 víctimas fatales y más de 180 heridos como resultado de un evento físico concreto que puede ser descrito, medido y reconstruido. Realidad material.

El peritaje técnico presentado por el Ministerio Público describe lo ocurrido como una falla estructural por flexión asociada a una sobrecarga. El techo, concebido originalmente para otra función, acumuló cuatro capas de mortero que sumaban 37.5 centímetros de espesor, además de equipos de aire acondicionado de gran capacidad y tinacos, sin estudios previos de carga. A esto se sumaron intervenciones como la eliminación de una columna en el sector oeste y la remoción de muros de soporte, ejecutadas sin respaldo técnico ni permisos.

Ese conjunto de decisiones ha sido validado como una secuencia verificable. Como también lo es el registro de señales previas al colapso. Testimonios y comunicaciones indican que, horas antes del derrumbe, ya se reportaba la caída de escombros desde el techo. Sin embargo, esos indicios fueron tratados como fallas menores, asociadas a plafones o humedad.

Aquí es donde conviene separar dos planos: la evidencia y el relato. La primera exige realidad objetiva. La estructura cedió bajo condiciones que pueden explicarse con leyes físicas conocidas y con intervenciones documentadas. No hay margen para que una narrativa sustituya ese comportamiento material.

El segundo depende de interpretaciones. Vive en las leyes y las normas vigentes de los pueblos. También de la interpretación del derecho, de la formación jurídica individual, de los sentimientos, la razón y los intereses. Porque nuestro Código Penal, y el Ministerio Público no encuentran otro bajadero, el hecho se inscribe en la figura de homicidio involuntario.

Una gran parte del país está atenta al desarrollo de este proceso judicial que todo apunta será tortuoso.