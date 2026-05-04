×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tintineo
  • Omar Santana - Twitter
| 2 min de lectura

Punto y aparte

El periodismo entre la verdad y la tentación del populismo

Un periodismo que no pone el oído en el corazón del pueblo puede confundir la distancia con rigor y frialdad con independencia. Mira los problemas desde arriba, habla de la gente como estadística y no como ciudadanos con dolores concretos. Puede perder olfato periodístico, calle y legitimidad

Navegar entre la indiferencia, la verdad y el populismo. Es el reto.

El populismo no vive solo en los partidos ni en los gobiernos. También puede instalarse en los medios, en los periodistas, en los opinadores y en cualquiera que descubra que simplificar la realidad produce aplausos rápidos. Ese es uno de sus mayores riesgos: no necesita uniforme ideológico. Puede aparecer en la tarima política, en un editorial, en una entrevista, en un titular, en un video viral o en una transmisión presentada como "la voz del pueblo".

Muchas veces el malestar social es real y merece ser escuchado, no explotado. Por eso, el riesgo del populismo no está solo en que prometa soluciones fáciles, sino en que convierte reclamos legítimos en espectáculo, consignas o combustible emocional. La política falla cuando sustituye las soluciones por la seducción del aplauso, y el periodismo también falla cuando cambia la verificación y la explicación por titulares fáciles.

Hannah Arendt advirtió que los movimientos de masas prosperan cuando las personas se sienten abandonadas, humilladas o desconectadas de las instituciones. El populismo explota esa fractura. En la política, lo hace prometiendo una redención inmediata. En los medios, lo hace vendiendo indignación como si fuera lucidez. Ambas formas se alimentan de lo mismo: el enojo social convertido en mercancía.

Nadie pasa por esta vida sin en algún momento servir  al populismo, sumándose al coro. Todos, de alguna forma, hemos pecado, sobre todo el que ejerce la profesión. Lo que nunca debemos hacer es sacar el oído del corazón del pueblo. Punto y aparte.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.