Hidroterapia

Dos veces por semana, en la piscina de Utesa, un grupo de personas de todas las edades, pero mayormente de más de 50 años y hasta los 94, se reúne para estirar el cuerpo para aliviar sus dolencias y también mejorar la calidad de vida.

La pregunta de bienvenida a los nuevos suele ser directa: "¿Y tú qué tienes?". Las respuestas pueden ir desde artritis y hernias hasta secuelas de accidentes, dolores crónicos o procesos de recuperación. Cada quien entra al agua con su historia, sus limitaciones y puede ser también con el cansancio que producen los retos que coloca la vida.

Pero allí se encuentra algo que no aparece en receta y no se vende en botica.

Entre ejercicios, estiramientos y terapias acuáticas surge una comunidad que se integra al trabajo del doctor José Frómeta, Sandra y Verónica. Y lo hace de una manera de la que la sociedad debería aprender más y mejor: con compañerismo y preocupación genuina por el otro.

No son grandes gestos. A veces basta con ayudar a un compañero a colocarse una pesa en los pies, sostenerlo mientras sube o baja unas escaleras, tenderle una mano para salir del agua o asistirlo al vestirse. Son detalles pequeños, pero dicen mucho sobre una forma de convivencia que fuera de esa piscina parece escasear en una sociedad que por alguna razón quiere elegir el odio como forma de vivir.

Entre risas, bromas y conversaciones, el grupo funciona como una red de apoyo. Sus miembros se preguntan quien faltó, celebran cada avance y hacen más llevadero el dolor de quien llega con mayores dificultades.

El optimismo, al final, quizá sea eso: reconocer las limitaciones sin rendirse ante ellas. Entrar al agua, ayudar al que está al lado y descubrir que, incluso con dolores, todavía quedan motivos para reír, acompañarse y seguir adelante.