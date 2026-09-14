Hace dos años, cuando la Alcaldía del Distrito Nacional abrió la puerta a una nueva zonificación en el ensanche La Fe, ya se imaginaba que el Distrito Nacional crecería hacia el norte. Aquel proyecto, que pocos le dieron importancia, incrementa los permisos para construir torres y espacios de usos mixtos, aceras más amplias, cableado soterrado, espacios públicos y una economía urbana distinta a la que actualmente impera: talleres, almacenes, moteles y negocios que durante décadas han definido el sector.

A esto le llaman gentrificación. La que ocurre cuando una zona gana valor, atrae capital, cambia sus usos, eleva precios y modifica quién puede vivir, comprar, alquilar o hacer negocios. A veces mejora el entorno físico; otras veces expulsa actividades y residentes que ya no pueden pagar el nuevo costo del suelo. Casi siempre hace ambas cosas al mismo tiempo.

El nuevo proyecto del Estadio Quisqueya acelera esa transformación. Ya no se trata solo de permitir edificios más altos. El Estado plantea integrar más de 122,000 metros cuadrados, un estadio con estándares de Grandes Ligas, hotel, viviendas, plazas comerciales, estacionamientos, nuevas calles y áreas verdes, mediante una sociedad de capital mixto.

El proyecto del estadio acelera una transformación que ya había sido diseñada en la normativa urbana local. Eso convierte al Quisqueya en algo más que una obra deportiva: puede funcionar como ancla inmobiliaria para todo el entorno.

La Fe tiene, además, una ventaja que sus vecinos del norte no poseen en igual medida: títulos de propiedad. Eso facilita la compra, fusión y desarrollo de solares, precisamente donde la nueva normativa premia la edificabilidad.

El diseño urbano ya empuja en dirección a la gentrificación. La pregunta es quién podrá quedarse cuando cambie el precio del metro cuadrado y quién tendrá que irse.