Un paso correcto

El Consejo Nacional de Seguridad Social ha incorporado tratamientos para enfermedades autoinmunes, a través del Fondo de Medicamentos de Alto Costo (Fomac). Un paso en la dirección correcta y un potencial alivio para un grupo de personas que necesita medicamentos que cuestan millones de pesos al año.

El fondo contempla inicialmente trece medicamentos con cobertura total, sin copagos ni límites anuales, para enfermedades como artritis reumatoide, psoriasis, varios tipos de cáncer y atrofia muscular espinal. Y su impacto puede ir más allá de quienes reciban esos tratamientos: al descargar parte de la demanda del programa público de Medicamentos de Alto Costo, podría abrir espacio para pacientes que hoy esperan una respuesta.

De manera directa, 4,950 personas se beneficiarían de la medida. Habría que estar pendientes de si, en la práctica, una cantidad similar de pacientes que aspiran a ingresar al programa de Medicamentos de Alto Costo puede beneficiarse de manera indirecta.

Precisamente por eso, el Fomac debe entenderse como un punto de partida. La Sociedad Dominicana de Reumatología ha solicitado ampliar progresivamente las enfermedades cubiertas.

Entre las enfermedades que piden que sean evaluadas figuran el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la enfermedad de Sjögren, la espondilitis anquilosante y otras espondiloartritis, la osteoporosis de alto riesgo, las miopatías inflamatorias idiopáticas y las vasculitis sistémicas.

También habría sido oportuno ampliar las coberturas a partir del principio activo, cuando exista evidencia suficiente, en lugar de vincularlas exclusivamente a determinados diagnósticos. Es frecuente que un mismo medicamento sea útil para distintas enfermedades consideradas de alto costo, incluidos algunos de los medicamentos contemplados en la resolución aprobada. Pero el fondo deberá comenzar a operar, como máximo, en octubre de 2027.

Todo un año por delante para que entre en vigencia, pero ya es una luz al final del túnel.