Reto para los jueces

La elección de Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia merece reconocimiento. El Consejo Nacional de la Magistratura optó por un juez de carrera y completó, por unanimidad, una selección donde predominan magistrados con décadas de experiencia. Es una señal favorable para la institucionalidad.

También corresponde reconocer al presidente Luis Abinader. Pese a las presiones y los nombres que se pusieron a circular, la decisión no terminó convertida en una repartición de posiciones por cercanía. Esa orientación guarda relación con otras decisiones de su gestión, como la reforma constitucional que reforzó los límites a la reelección y trasladó al Consejo la designación del procurador general, aunque por propuesta presidencial.

Precisamente porque conocen los tribunales desde dentro, los nuevos jueces tienen menos excusas para tolerar sus deficiencias. Luis Henry Molina llegó a dirigir la Suprema sin carrera como juez. Sin embargo, impulsó la digitalización y una reducción de la mora judicial. Según el Poder Judicial, el 87 % de los tribunales cerró 2025 al día. También quedaron reclamos por salarios, sobrecarga y condiciones laborales.

Elegir jueces experimentados es un buen comienzo. La verdadera prueba será conseguir que la justicia funcione mejor para todos. La prioridad de los nuevos jueces debe ser acortar los tiempos de los procesos de los ciudadanos de a pie, los que salen a trabajar todos los días.

Los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia común, de personas marrulleras en los negocios, o que simplemente buscan la reparación un daño. Esas personas no pueden encontrar la solución de sus problemas en abandonar los casos a la buena de Dios porque se hace o demasiado extensos o demasiado costosos.

No se hace bien la justicia cuando una medida de coerción se puede convertir en un espectáculo interminable de prórrogas y reenvíos. Del mismo modo que resulta inaceptable que expedientes duren años por aplazamientos, solicitudes y maniobras legales con gente con poder.