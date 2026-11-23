El 15 de diciembre, los comercios dominicanos deberán dejar de entregar gratis las fundas plásticas de un solo uso. Y por alguna razón estamos obsesionados con la gratuidad. La Ley 98-25 busca reducir su consumo. La fecha se acerca y muchos se preguntan cuánto tendrán que pagar por algo que hasta ahora recibían en la caja. La respuesta más sencilla sea volver al macuto.

Antes, ir al mercado implicaba buscarlo. Ahí se acomodaban los víveres, las frutas y las verduras. Al llegar a casa se vaciaba, se guardaba y estaba listo para la siguiente compra. Un buen macuto podía acompañar a una familia durante años.

El crecimiento del comercio y de la capacidad de compra cambió esa rutina. Los establecimientos se hicieron más grandes, aumentó la variedad de productos y las compras también. La solución fue repartirlas entre fundas plásticas. Con el tiempo dejamos de llevar recipientes propios y empezamos a depender de los que entregaban los negocios.

Las fundas encontraron otro destino dentro de la casa: recoger la basura. Ese segundo uso ayudó a justificar su acumulación. Salíamos del supermercado con varias, las guardábamos en una gaveta y luego las llenábamos de desperdicios. Muchas terminaban desechadas sin siquiera haber cumplido esa segunda función.

La nueva disposición puede ayudarnos a revisar ese hábito. Cobrar por cada funda quizás desanime su consumo, pero también puede convertirse en un gasto permanente si continuamos comprándolas por costumbre. Como algunos nos hemos imaginado.

Por eso prefiero recuperar el macuto, o cualquier bolsa resistente que podamos utilizar cientos de veces, ojalá y sea de fabricación artesanal netamente dominicana. Incluso podemos llevar varias cuando la compra sea grande. Basta con acordarse de llevarlo antes de salir de casa. O tenerlo en un espacio del vehículo destinado para los macutos. Una vez se llega al súper pues las llevamos con nosotros. De lo más normal.