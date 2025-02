Muere el Pez Diablo Negro avistado en España

Murió el pez diablo negro, una rara criatura de las profundidades marinas, que fue avistado en una playa de Tenerife, España.

El hallazgo, ocurrido el pasado 26 de enero en la costa de Playa San Juan, municipio de Guía de Isora, sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de una especie extremadamente difícil de observar con vida.

El pez, identificado como "Melanocetus johnsonii", suele habitar en aguas profundas entre los 200 y los 2,000 metros, por lo que su presencia en la superficie generó gran asombro y alarma entre los expertos.

La ONG Condrik Tenerife, que realizaba una expedición de investigación sobre tiburones pelágicos, fue la primera en avistar al animal. La misma institución comunicó posteriormente la muerte del animal.

"Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas", explicó la bióloga marina Laia Valor.

Una hipótesis

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/12/descarga.jpg

La principal hipótesis de los científicos era que el pez podría estar enfermo o haber sufrido un cambio ambiental extremo que lo obligó a abandonar las profundidades.

Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado al Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife, donde será sometido a análisis para conocer más sobre esta enigmática especie abisal.

Los expertos sugieren que su muerte pudo deberse a factores como cambios súbitos en las corrientes oceánicas, condiciones ambientales adversas o enfermedades que lo debilitaron hasta llevarlo a la superficie. Se espera que los estudios aporten nuevos datos sobre el comportamiento y la biología de esta criatura, considerada un verdadero enigma de los océanos.