El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) alerta que las altas temperaturas pueden desatar emergencias cardíacas. Explican que el cuerpo intenta enfriarse desviando sangre hacia la piel, lo que obliga al corazón a bombear más rápido y con mayor fuerza. Según Baptist Health System, bajo un sol abrasador, el corazón puede multiplicar por cuatro su esfuerzo habitual.

Pero el problema no termina ahí. El calor severo deshidrata, altera los niveles de electrolitos como el sodio y el potasio, esenciales para el ritmo cardíaco, y espesa la sangre.

Quirón Salud advierte que esto puede favorecer la formación de coágulos, y con ellos, infartos o trombosis. También puede provocar arritmias, desmayos o presión baja.

Y aunque parezca exagerado, no lo es: The Guardian llama a las olas de calor "el asesino silencioso" por su capacidad de aumentar hospitalizaciones por infartos y accidentes cerebrovasculares sin previo aviso. No hacen ruido, pero dejan huella.

Los más expuestos: adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión o insuficiencia cardíaca. También quienes toman diuréticos, betabloqueantes o antidepresivos. Harvard Health subraya que estos medicamentos pueden impedir que el cuerpo enfríe bien. ¿El resultado? Una bomba de tiempo interna.

Y no olvidemos a los trabajadores que enfrentan el calor de frente: deliverys, obreros, vendedores ambulantes... Para ellos, no refrescarse no es una opción: es un riesgo.

¿Qué hacer?

El CDC y expertos recomiendan medidas sencillas pero vitales: hidratarse, aunque no se tenga sed, evitar el sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, usar ropa clara y ligera, y acudir al médico ante mareos, palpitaciones o dolor en el pecho.

Además, revisar la medicación en verano puede evitar sustos innecesarios.