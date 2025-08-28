Unicef RD: La crisis climática amenaza derechos y futuro de la niñez

La representante interina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana ( NELSON PULIDO/ARCHIVO )

La representante interina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana, Anyoli Sanabria, sostuvo este jueves que la crisis climática también representa una crisis para los derechos de la infancia, pues afecta "la vida y el desarrollo de millones de niños y jóvenes en América Latina y el Caribe".

Sanabria se expresó en esos términos a propósito de los resultados de un nuevo informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Unicef, que indica que al menos 5.9 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la región podrían caer en la pobreza para 2030 como consecuencia del cambio climático.

El informe advierte que esta cifra podría triplicarse —alcanzando los 17.9 millones— si los compromisos de reducción de emisiones no se cumplen y si la inversión climática continúa sin priorizar los servicios sociales clave para la niñez.

En el caso de República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas recordó que la vulnerabilidad "ya es evidente" en el país insular. Señaló que el 20.5 % de los hogares reportó haber sido afectado por calor excesivo en los últimos 12 meses, según el Informe General de la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR) 2024.

Además, más de la mitad de las familias (52.1 %) expresó mayor preocupación por los riesgos de fenómenos naturales en comparación con el año anterior.

"En la nación dominicana, uno de cada cinco hogares se ha visto impactado por calor extremo recientemente. Es urgente reforzar la protección social, invertir en servicios resilientes y garantizar la participación de la niñez para enfrentar este reto global con justicia climática", declaró la representante de Unicef en el país, de acuerdo con un comunicado.

El estudio El impacto del cambio climático sobre la pobreza infantil y juvenil de América Latina analiza cómo los eventos climáticos extremos —sequías, inundaciones, ciclones tropicales y olas de calor— profundizan la pobreza infantil y juvenil en la región.

A pesar de su alta vulnerabilidad, solo el 3.4 % del financiamiento climático multilateral se destina a proteger a este grupo, lo que evidencia la urgencia de políticas más sensibles a la niñez y la adolescencia.

Otros hallazgos en República Dominicana

El Índice de Riesgo Climático de la Infancia (Unicef, 2021) indica que los niños, niñas y adolescentes del país están expuestos a numerosos riesgos derivados de las perturbaciones climáticas, que se manifiestan en escasez de agua, inundaciones, ciclones tropicales, sequías, enfermedades transmitidas por vectores, contaminación del aire y contaminación de suelos y aguas.

De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC), elaborado por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), el 25 % de la población en mayor riesgo social y económico se encuentra en alto riesgo de afectación por eventos climáticos extremos.

Esto representa aproximadamente 1.6 millones de personas, de las cuales más de 606,000 son niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, el Informe Global de Riesgos (World Economic Forum, 2022) identifica los eventos climáticos extremos como uno de los principales riesgos para el país, con efectos sobre la población, especialmente sobre los niños, niñas y adolescentes, quienes ya enfrentan privaciones subyacentes como pobreza multidimensional, falta de acceso a servicios básicos y brecha digital, entre otras.

En los últimos 30 años, República Dominicana ha sido impactada por severas sequías que provocaron pérdidas millonarias en el sector agrícola, destacándose las ocurridas en 1997, 2015 y 2019. En particular, la escasez de precipitaciones entre mediados de 2018 y comienzos de 2019 generó una grave sequía que afectó de forma considerable al sector agropecuario.

Si bien en las últimas décadas el país ha logrado una reducción significativa de la pobreza infantil, tanto en su dimensión monetaria como multidimensional —pasando de un 44.1 % a un 30.4 % en pobreza monetaria infantil entre 2015 y 2023, y de un 33.9 % a un 21.3 % en pobreza multidimensional infantil en el mismo período, según datos del Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana (Sisdom)—, todavía persisten altos niveles de vulnerabilidad en ciertas regiones.

Entre las más afectadas se encuentran Enriquillo (Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales) y El Valle (Azua, San Juan y Elías Piña), territorios que además enfrentan riesgos elevados ante fenómenos climáticos extremos.

A pesar de los avances en la reducción progresiva de la pobreza infantil en la nación dominicana, los fenómenos climáticos extremos amenazan estos logros, al poner en riesgo medios de vida, infraestructuras y servicios básicos dirigidos a la niñez.