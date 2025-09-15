El Banco Popular instruye sobre cómo reducir la huella de carbono

Camila Rodríguez explica cómo lograr la transición hacia una economía baja en carbono. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano, como parte de su compromiso con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas y su visión sostenible, realizó dos talleres dirigidos a clientes empresariales de los sectores energía, alimentos y bebidas, industria, manufactura, agricultura y ganadería, con el objetivo de promover la reducción de la huella de carbono.

Durante los encuentros, representantes de la entidad resaltaron el rol estratégico del sector financiero en el acompañamiento a las empresas en su transición hacia una economía baja en carbono, que les permita adaptarse a los efectos del cambio climático.

La institución destacó su iniciativa en una nota de prensa en la que puso de relieve la necesidad de generar espacios de formación y diálogo que ofrezcan herramientas prácticas, conocimientos actualizados y una visión estratégica sobre finanzas sostenibles, especialmente aplicadas a sectores con alto impacto ambiental.

Ambos talleres fueron impartidos por Camila Rodríguez, especialista en cambio climático y gestión de riesgos de desastres, con más de una década de experiencia.

