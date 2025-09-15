×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banco Popular
Banco Popular

El Banco Popular instruye sobre cómo reducir la huella de carbono

Empresas reciben herramientas para enfrentar efectos del cambio climático

    Expandir imagen
    El Banco Popular instruye sobre cómo reducir la huella de carbono
    Camila Rodríguez explica cómo lograr la transición hacia una economía baja en carbono. (FUENTE EXTERNA)

    El Banco Popular Dominicano, como parte de su compromiso con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas y su visión sostenible, realizó dos talleres dirigidos a clientes empresariales de los sectores energía, alimentos y bebidas, industria, manufactura, agricultura y ganadería, con el objetivo de promover la reducción de la huella de carbono.

    Durante los encuentros, representantes de la entidad resaltaron el rol estratégico del sector financiero en el acompañamiento a las empresas en su transición hacia una economía baja en carbono, que les permita adaptarse a los efectos del cambio climático.

    La institución destacó su iniciativa en una nota de prensa en la que puso de relieve la necesidad de generar espacios de formación y diálogo que ofrezcan herramientas prácticas, conocimientos actualizados y una visión estratégica sobre finanzas sostenibles, especialmente aplicadas a sectores con alto impacto ambiental.

    Ambos talleres fueron impartidos por Camila Rodríguez, especialista en cambio climático y gestión de riesgos de desastres, con más de una década de experiencia.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.