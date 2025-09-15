El Banco Popular instruye sobre cómo reducir la huella de carbono
Empresas reciben herramientas para enfrentar efectos del cambio climático
El Banco Popular Dominicano, como parte de su compromiso con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas y su visión sostenible, realizó dos talleres dirigidos a clientes empresariales de los sectores energía, alimentos y bebidas, industria, manufactura, agricultura y ganadería, con el objetivo de promover la reducción de la huella de carbono.
Durante los encuentros, representantes de la entidad resaltaron el rol estratégico del sector financiero en el acompañamiento a las empresas en su transición hacia una economía baja en carbono, que les permita adaptarse a los efectos del cambio climático.
La institución destacó su iniciativa en una nota de prensa en la que puso de relieve la necesidad de generar espacios de formación y diálogo que ofrezcan herramientas prácticas, conocimientos actualizados y una visión estratégica sobre finanzas sostenibles, especialmente aplicadas a sectores con alto impacto ambiental.
Ambos talleres fueron impartidos por Camila Rodríguez, especialista en cambio climático y gestión de riesgos de desastres, con más de una década de experiencia.