Participación Ciudadana presenta propuesta de Ley Marco de Cambio Climático

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó este jueves la propuesta de Ley Marco de Cambio Climático de la República Dominicana, un instrumento diseñado para dotar al país de un marco regulatorio integral frente a la crisis climática, que procura, entre otros objetivos, alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El organismo sostuvo que la propuesta está alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

A través de un comunicado, Participación Ciudadana señaló la necesidad de realizar revisiones periódicas que incrementen la ambición de alcanzar la neutralidad climática, lo que conllevaría, además, la elaboración de una Estrategia Nacional a Largo Plazo de Cambio Climático y de un Plan Nacional de Adaptación, que aseguren la continuidad más allá de los períodos de gobierno.

Asimismo, establece que sectores clave como energía, transporte, agricultura, agua, salud y residuos definan metas propias de mitigación y adaptación, integradas en un plan común.

Gobernanza inclusiva

La propuesta fortalece al Consejo Nacional para el Cambio Climático como órgano rector, establece una Oficina Ejecutiva como brazo operativo y asigna responsabilidades claras a ministerios, gobiernos locales y al sector privado.

También crea un Mecanismo de Participación de Partes Interesadas, que integra a la sociedad civil, la academia, las comunidades y el empresariado en el diseño y seguimiento de las políticas. A nivel local, dispone que los municipios alineen sus planes de ordenamiento territorial y de gestión de riesgos con las estrategias climáticas nacionales.

Transparencia y rendición de cuentas

La Ley Marco instituye el Sistema Nacional de Transparencia Climática, con mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones, adaptación y financiamiento. Además, obliga a publicar evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad cada cinco años, garantizando el acceso público a la información.

La propuesta contempla una estrategia de financiamiento climático que incluye impuestos al carbono, bonos sostenibles, seguros climáticos, alianzas público-privadas y un fondo de innovación.

Asimismo, incorpora la Estrategia Nacional REDD+ para reducir emisiones por deforestación y degradación de los bosques, y fomenta la educación y la cultura climática como parte de un cambio cultural necesario.

Más detalles sobre la propuesta pueden consultarse en la página web de Participación Ciudadana.

Un llamado a la acción ciudadana

"Esta Ley Marco busca que la acción climática sea una política de Estado, con visión estratégica, institucionalidad fuerte y transparencia, en beneficio de las presentes y futuras generaciones", expresó Participación Ciudadana.