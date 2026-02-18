Más calor, menos café: el cambio climático ya impacta la producción mundial

Para millones de dominicanos, el café no es solo una bebida: es rutina diaria, encuentro social y parte de la identidad cultural.

Pero el aumento de temperaturas asociado al cambio climático está comenzando a amenazar la producción mundial del grano, incluyendo a los países que abastecen gran parte del café consumido en República Dominicana, lo que podría impactar precios, calidad y disponibilidad de uno de los placeres más arraigados en la vida cotidiana del país.

Un análisis reciente de la organización científica Climate Central indica que el calentamiento global está generando más días con temperaturas dañinas para el cultivo en prácticamente todos los grandes países productores, con efectos potenciales en las cosechas, la calidad del grano y los precios internacionales.

El informe señala que naciones como Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia, que concentran cerca de tres cuartas partes del café mundial, registran en promedio unos 57 días adicionales al año con calor perjudicial para la planta.

En conjunto, los 25 países analizados, responsables de aproximadamente el 97 % de la producción global, muestran un incremento sostenido de jornadas por encima de los 30 °C, temperatura a partir de la cual el café comienza a sufrir estrés térmico.

Implicaciones para República Dominicana

Aunque la República Dominicana produce café y mantiene exportaciones regionales, el consumo interno depende cada vez más de importaciones. Datos comerciales recientes indican que cerca del 25 % del café disponible en el país proviene del exterior, tendencia vinculada a limitaciones productivas locales y cambios en la demanda.

El principal proveedor es Brasil, que aporta alrededor del 62.6 % del café importado por el país, seguido por Vietnam con cerca del 20.7 %. Ambos figuran entre los territorios donde el estudio identifica un aumento significativo de días con temperaturas perjudiciales para el cultivo.

Cualquier reducción de cosechas o aumento de costos en estos mercados suele trasladarse al precio final que pagan consumidores y comerciantes dominicanos.

En declaraciones ofrecidas a Climate Central, Akshay Dashrath, cofundador y productor de South India Coffee Company (India), dijo: "En Mooleh Manay, el cambio climático es algo que medimos en nuestra finca todos los días.

Nuestros sensores en tierra muestran periodos de calor más largos, noches más cálidas y una pérdida más rápida de humedad del suelo, todo lo cual ejerce un estrés creciente sobre las plantas de café y los suelos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/2026coffeemapnationalsptitlelg-5f7f85a2.jpg

Un cultivo especialmente sensible al calor

El café requiere un equilibrio climático relativamente estable. Cuando las temperaturas superan los 30 °C, la planta reduce su rendimiento, el grano puede perder calidad y aumenta la vulnerabilidad a enfermedades y plagas. A esto se suman cambios en patrones de lluvia, sequías más frecuentes y noches más cálidas, factores que alteran los ciclos de floración y cosecha.

El análisis de Climate Central compara temperaturas registradas entre 2021 y 2025 con un escenario hipotético sin emisiones de carbono para estimar cuánto del calor adicional observado puede atribuirse al cambio climático. Este tipo de metodología permite aislar la influencia del calentamiento global en eventos concretos, en este caso el aumento de días con temperaturas perjudiciales para el café, y entender hasta qué punto las emisiones humanas están alterando condiciones clave para la producción agrícola.

La vicepresidenta de ciencia de Climate Central, Kristina Dahl, advirtió que: "el cambio climático está llegando al café. Casi todos los países productores importantes experimentan más días de calor extremo que pueden reducir cosechas y afectar la calidad, con efectos que pueden trasladarse desde las fincas hasta el precio y la calidad en la taza".

Presión económica en toda la cadena

A nivel global, cerca del 80 % del café es producido por pequeños agricultores, muchos con acceso limitado a financiamiento para adaptarse a nuevas condiciones climáticas. Esto aumenta la vulnerabilidad económica de regiones productoras y puede influir en la estabilidad del mercado.

En la República Dominicana, el escenario combina desafíos locales de producción con la dependencia creciente de importaciones provenientes de países sensibles al calentamiento global, lo que podría traducirse en mayor volatilidad de precios y ajustes en la oferta.

Una señal de cambios

Según Climate Central, especialistas advierten que lo que ocurre con el café forma parte de un fenómeno más amplio: el impacto del cambio climático sobre cultivos sensibles en distintas regiones del mundo. Alteraciones en temperatura, lluvias y eventos extremos están modificando la productividad agrícola y la estabilidad de los mercados alimentarios.

En el Caribe, donde el café forma parte de la cultura, la economía rural y el consumo cotidiano, estas tendencias podrían hacerse cada vez más visibles en los próximos años tanto en la producción local como en el costo de una bebida esencial para millones de personas.

